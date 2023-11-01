Захарова: ООН после беспорядков в Махачкале дает избирательные оценки
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Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, выразила свое недовольство по поводу позиции ООН, касающейся событий в Махачкале. В своем заявлении она подчеркнула, что ООН применяет двойные стандарты, осуждая происшедшее в аэропорту Махачкалы, но не реагируя на аналогичные события, связанные с обстрелами сектора Газа и пострадавшими сотрудниками ООН.
Захарова также подчеркнула необходимость реакции ООН на преследование Украинской Православной Церкви (УПЦ) со стороны киевских властей.
Инцидент в аэропорту Махачкалы, произошедший вечером 29 октября, связан с прибытием самолета из Тель-Авива, который произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате инцидента пострадали 20 человек.
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