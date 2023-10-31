В городе Миргороде Полтавской области зафиксированы несколько взрывов, которые сопровождались активацией систем противовоздушной обороны (ПВО). Информация о происшедшем поступила из источника "Страна.ua" через Telegram-канал.

По данным Военно-воздушных сил Украины, российская авиация проявила повышенную тактическую активность, что привело к объявлению воздушной тревоги в ряде регионов. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги звучали в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время тревога была отозвана.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

За предыдущие дни такие же инциденты произошли в городах Запорожье и Херсон, находящихся под украинским контролем. Воздушная тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под украинским контролем.