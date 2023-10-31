«Страна.ua» сообщила о взрывах в Миргороде Полтавской области
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В городе Миргороде Полтавской области зафиксированы несколько взрывов, которые сопровождались активацией систем противовоздушной обороны (ПВО). Информация о происшедшем поступила из источника "Страна.ua" через Telegram-канал.
По данным Военно-воздушных сил Украины, российская авиация проявила повышенную тактическую активность, что привело к объявлению воздушной тревоги в ряде регионов. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги звучали в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время тревога была отозвана.
За предыдущие дни такие же инциденты произошли в городах Запорожье и Херсон, находящихся под украинским контролем. Воздушная тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под украинским контролем.
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