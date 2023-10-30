Сергей Меликов прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков и оценил ущерб
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Сегодня глава Дагестана, Сергей Меликов, прибыл в аэропорт Махачкалы после серьезных беспорядков, чтобы проинспектировать масштаб ущерба и предоставить обществу обнадеживающие обещания. Эта информация поступила из официального Telegram-канала администрации республики.
Сергей Меликов заверил общественность, что воздушная гавань будет восстановлена в полном объеме в ближайшие дни. Согласно его данным, внутренний терминал аэропорта Махачкалы остался в исправном состоянии, и лишь небольшая часть оборудования в международном терминале потребует незначительных ремонтных работ.
"Сегодня мы осмотрели все ключевые моменты с директором аэропорта, которые могли стать проблемами после прошедших событий. Я уверен, что максимум через 2-3 дня наш аэропорт будет полностью функционировать", - подчеркнул глава республики.
Представители Совета Федерации ранее выразили мнение о том, что необходимо строго реагировать на беспорядки в аэропорту Махачкалы. Сенатор Андрей Клишас предложил привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников инцидента.
Утром 30 октября Сергей Меликов сообщил, что обстановка в Дагестане после произошедших событий в аэропорту Махачкалы находится под строгим контролем и он выразил надежду, что этот инцидент не будет характеризовать общую социально-политическую ситуацию в республике.
Вспомним, что 29 октября сотни людей прорвались в аэропорт Махачкалы, попытаясь воспрепятствовать прилету самолета из Тель-Авива. Участники протестов требовали изгнать евреев, прибывших из Израиля. В результате столкновений пострадали 20 человек, из которых 10 потребовалась медицинская помощь.
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