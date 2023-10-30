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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, высказал серьезные обвинения в адрес нынешнего президента страны, Владимира Зеленского. Согласно Соскину, Зеленский не дает достоверной информации о тяжелом положении Вооруженных сил Украины на передовой.
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В своем блоге на YouTube Соскин утверждает, что на линии боевого соприкосновения не наблюдается никаких продвижений. По его мнению, страна оказалась в тупике, и уже пять месяцев продолжается безрезультатное контрнаступление, которое, как он отмечает, привело к серьезным потерям для украинской армии.
Олег Соскин также обвиняет Зеленского в недостоверной информации о поддержке со стороны западных государств. Политик отмечает, что Венгрия и Словакия уже выступили против дальнейшей военной помощи Украине.
Соскин подчеркивает, что украинские военные находятся в тяжелейшем положении, борясь за сохранение обороны. По его словам, силы и техника украинских вооруженных сил испытывают огромные потери.
Ранее политик заявил, что Украине, возможно, придется заключить мирное соглашение до наступления Нового года. Он обосновывает эту необходимость тем, что конфликт в Израиле отвлек внимание от Украины, а также тем, что западные страны оказывают все меньшую помощь.