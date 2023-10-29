ТАСС: подлодку «Краснодар» решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт
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Подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 будет переброшена из Средиземного моря в Кронштадт для проведения планового ремонта. Информацию о выводе корабля из состава Военно-морского флота в Средиземном море сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в судостроительной сфере.
Согласно агентству, подводной лодке предстоит совершить межфлотский переход на Балтийское море. Конкретная дата переброски "Краснодара" в Кронштадт не уточняется, но отмечается, что это произойдет "в ближайшее время."
Сообщается, что "в конце ноября начнется плановый ремонт корабля на Кронштадтском морском заводе", согласно источнику агентства.
Ранее стало известно, что атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" успешно завершила переход из Северного флота на базу Тихоокеанского флота после покидания Северного флота в конце августа.
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