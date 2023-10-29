Подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 будет переброшена из Средиземного моря в Кронштадт для проведения планового ремонта. Информацию о выводе корабля из состава Военно-морского флота в Средиземном море сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в судостроительной сфере.

Согласно агентству, подводной лодке предстоит совершить межфлотский переход на Балтийское море. Конкретная дата переброски "Краснодара" в Кронштадт не уточняется, но отмечается, что это произойдет "в ближайшее время."

Сообщается, что "в конце ноября начнется плановый ремонт корабля на Кронштадтском морском заводе", согласно источнику агентства.

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