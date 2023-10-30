Посла РФ Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву
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Спецпредставителя России в Тель-Авиве, Анатолия Викторова, вызвали в Министерство Иностранных Дел Израиля в воскресенье, 29 октября, чтобы выразить протест в связи с приездом делегации ХАМАС в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный источник из израильского МИД.
Замгендиректора МИД Израиля по делам Евразии, посланник Симона Гальперин, объяснила российскому дипломату, что Израиль серьезно беспокоится о том, что Москва не осудила террористическую организацию ХАМАС открыто и четко.
В МИД Израиля подчеркнули, что приглашение лидеров ХАМАС в Москву, они, по их мнению, несут ответственность за теракт, произошедший 7 октября, и захват заложников, создает впечатление, что оно легитимизирует терроризм против израильтян.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым продолжать диалог со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, включая Израиль и ХАМАС.
В ответ на это МИД Израиля назвал приглашение делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Москву недостойным. Тель-Авив также требует, чтобы Москва немедленно выслала представителей ХАМАС из страны.
26 октября стало известно, что Абу Марзук, член политбюро палестинской группировки ХАМАС, прибыл в Россию и находится с визитом в Москве. Его поездка связана с обсуждением вопросов освобождения заложников и эвакуации россиян из сектора Газа.
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