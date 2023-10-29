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В ЛНР сообщили ракетном обстреле сельской школы со стороны ВСУ

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету, которая поразила здание школы в селе Новочервоное, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР). Эту информацию распространил Telegram-канал администрации Троицкого района в воскресенье, 29 октября.

Согласно данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 27 октября, около 17:15 по московскому времени, в момент проведения детского праздника. В тот момент внутри школы находились примерно 20 детей в сопровождении своих родителей.

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Ракета приземлилась всего в 10 метрах от здания, вызвав образование большой воронки. Удар не привел к пострадавшим среди людей, но окна, двери и фасад школы получили значительные повреждения.

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