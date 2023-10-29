Глава ВОЗ Гебрейесус: ВОЗ не может эвакуировать больницы из сектора Газа
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что эвакуация больниц из сектора Газа оказалась невозможной. Эта информация была опубликована на официальной странице Тедроса Аданома Гебрейесуса в социальной сети X (предыдущее название - Twitter).
"Мы считаем, что попытки эвакуации больниц, где находятся пациенты, могут поставить их жизни под угрозу", - подчеркнул глава ВОЗ.
Также генеральный директор выразил глубокую озабоченность в связи с сообщением Палестинского общества Красного Полумесяца об угрозах эвакуации больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. Подобное требование ранее выдвигалось со стороны израильских властей.
В ранее поступившем предупреждении израильских военных руководству больницы Организации Красного Креста говорилось о предстоящем ударе. На территории медицинского учреждения, помимо 400 пациентов, находилось около 12 тысяч местных жителей сектора Газа. Они искали укрытие в больнице из-за непрекращающихся бомбардировок этой территории.
Этот заявление ВОЗ вызывает серьезные вопросы о безопасности больниц и пациентов в секторе Газа.
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