Разведка США назвала причину взрыва больницы в Газе

По данным американской разведки, взрыв в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был результатом попадания палестинской ракеты, как сообщил официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в беспокойстве мирового сообщества.

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Согласно первичной оценке, взрыв в больнице произошел из-за несчастного стечения обстоятельств, связанных с запуском ракеты в секторе Газа, утверждает он.

Инцидент случился 17 октября в больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани," куда люди укрылись в момент атаки. Сообщается о множестве пострадавших, их число неуклонно растет.

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Израиль направил обвинения в адрес палестинской группировки "Исламский джихад," организации, объявленной террористической в разных странах, включая Россию. В ответ на обвинения, ХАМАС также утверждает, что Израиль совершил ракетную атаку по больнице.