Посол ФРГ на Украине Егер: Берлин не выступает против членства Киева в НАТО
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Посол Федеративной Республики Германия в Украине, Мартин Егер, в интервью изданию "Европейская правда," подчеркнул, что Берлин не высказывает противодействие членству Киева в НАТО. По его словам, для Германии очевидно, что "будущее Украины - в Европейском союзе и НАТО." Дипломат также подчеркнул, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе было ясно заявлено о невозможности вступления Украины в организацию до завершения конфликта на ее территории. Егер выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут стать значительным активом для НАТО в будущем.
Ранее, по данным издания The New Yorker, ссылаясь на несколько источников, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил президенту США Джо Байдену свое противодействие прямому приглашению Украины в альянс перед саммитом НАТО в Вильнюсе.
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