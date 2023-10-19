Генсек ООН призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, призвал к установлению двухнедельного периода гуманитарного перемирия между Израилем и сектором Газа. Это обращение было сделано в рамках усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.

реклама

Гутерриш выразил явное требование: "Я призываю к немедленному прекращению на две недели насилия". Это заявление было сделано им во время совместной пресс-конференции с главой МИД Египта, Самехом Шукри.

Также он подчеркнул важность срочной поставки продовольствия и неотложных гуманитарных товаров в сектор Газа.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью прибудут в Газу при участии генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриша, демонстрируя обязательство мирового сообщества к оказанию поддержки.