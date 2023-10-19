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Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, призвал к установлению двухнедельного периода гуманитарного перемирия между Израилем и сектором Газа. Это обращение было сделано в рамках усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.
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Гутерриш выразил явное требование: "Я призываю к немедленному прекращению на две недели насилия". Это заявление было сделано им во время совместной пресс-конференции с главой МИД Египта, Самехом Шукри.
Также он подчеркнул важность срочной поставки продовольствия и неотложных гуманитарных товаров в сектор Газа.
Следует отметить, что первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью прибудут в Газу при участии генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриша, демонстрируя обязательство мирового сообщества к оказанию поддержки.