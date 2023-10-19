Лавров пригласил главу МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву в удобное время
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Глава МИД России, Сергей Лавров, пригласил Цой Сон Хи, своего коллегу из Северной Кореи, посетить Москву в удобное для них время. Официальное приглашение было опубликовано на веб-сайте Министерства Иностранных Дел России.
Планируется, что в рамках предстоящих переговоров Сергей Лавров и Цой Сон Хи обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и расписанием политических встреч. Особое внимание будет уделено вопросам всесторонней реализации ранее достигнутых соглашений, которые были обговорены в ходе встреч и переговоров руководителей двух стран.
Недавно Сергей Лавров посетил Северную Корею в рамках двухдневного визита. Во время этой поездки он также встретился с лидером Северной Кореи, Ким Чен Ыном, в Пхеньяне, где прошла продолжительная встреча, продолжавшаяся более часа.
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