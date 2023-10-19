Шведский застройщик Bonava продал бизнес в России армянской Star Development
реклама
Один из ведущих девелоперов Северной Европы, Bonava, заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России, фокусируясь на строительстве жилья в Санкт-Петербурге. Подробности об этом содержатся в официальном пресс-релизе компании.
Армянская компания Star Development приобрела бизнес Bonava. Сумма сделки составила 50 миллионов евро, что эквивалентно 5,1 миллиарда рублей. В настоящее время Bonava ожидает одобрения со стороны правительственной комиссии по контролю за зарубежными инвестициями. Компания рассчитывает на утверждение сделки в четвертом квартале 2023 года.
Следует отметить, что шведский девелопер активно ведет строительную деятельность в разных странах Северной Европы, включая Швецию, Финляндию, Норвегию, Германию и страны Балтии. Земельные ресурсы Bonava в Санкт-Петербурге составляли около 16 гектаров, что давало возможность строить приблизительно 230 тысяч квадратных метров жилья.
Следует также отметить, что власти Финляндии также стремятся избавиться от своих активов в России. В сентябре стало известно, что государство ищет покупателя для культурного центра "Дом Финляндии" в Санкт-Петербурге.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила