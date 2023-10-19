Один из ведущих девелоперов Северной Европы, Bonava, заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России, фокусируясь на строительстве жилья в Санкт-Петербурге. Подробности об этом содержатся в официальном пресс-релизе компании.

Армянская компания Star Development приобрела бизнес Bonava. Сумма сделки составила 50 миллионов евро, что эквивалентно 5,1 миллиарда рублей. В настоящее время Bonava ожидает одобрения со стороны правительственной комиссии по контролю за зарубежными инвестициями. Компания рассчитывает на утверждение сделки в четвертом квартале 2023 года.

Следует отметить, что шведский девелопер активно ведет строительную деятельность в разных странах Северной Европы, включая Швецию, Финляндию, Норвегию, Германию и страны Балтии. Земельные ресурсы Bonava в Санкт-Петербурге составляли около 16 гектаров, что давало возможность строить приблизительно 230 тысяч квадратных метров жилья.

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Следует также отметить, что власти Финляндии также стремятся избавиться от своих активов в России. В сентябре стало известно, что государство ищет покупателя для культурного центра "Дом Финляндии" в Санкт-Петербурге.