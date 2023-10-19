Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрию Рожку, осудив его на 14 лет лишения свободы за приказ об обстреле жилых домов в Лисичанске. Эту информацию сообщили представители Главной военной прокуратуры, как передает агентство "Ленте.ру".

Юрия Рожка признали виновным по статьям 356 ("Жестокое обращение с гражданским населением") и 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что в июне 2022 года Юрий Рожок отдал незаконный приказ о стрельбе по гражданским объектам в Лисичанске с использованием МТ-12 "Рапира". В результате этого инцидента, хотя никто не пострадал, некоторые части многоквартирного жилого дома получили повреждения.

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Ранее, также Верховный суд ЛНР вынес приговор военнослужащему ВСУ Владимиру Иванцу, осудив его на 14 лет лишения свободы за аналогичное действие в Северодонецке.