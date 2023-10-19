В ЛНР суд дал 14 лет колонии капитану ВСУ за приказ обстрелять дома в Лисичанске
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Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрию Рожку, осудив его на 14 лет лишения свободы за приказ об обстреле жилых домов в Лисичанске. Эту информацию сообщили представители Главной военной прокуратуры, как передает агентство "Ленте.ру".
Юрия Рожка признали виновным по статьям 356 ("Жестокое обращение с гражданским населением") и 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества") Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд установил, что в июне 2022 года Юрий Рожок отдал незаконный приказ о стрельбе по гражданским объектам в Лисичанске с использованием МТ-12 "Рапира". В результате этого инцидента, хотя никто не пострадал, некоторые части многоквартирного жилого дома получили повреждения.
Ранее, также Верховный суд ЛНР вынес приговор военнослужащему ВСУ Владимиру Иванцу, осудив его на 14 лет лишения свободы за аналогичное действие в Северодонецке.
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