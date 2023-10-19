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Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 8,5 % в январе-сентябре

Россия нарастила поставки вина из одной страны
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В течение первых трех кварталов 2023 года объем поставок грузинского вина в Россию продолжает стремительно расти, увеличившись на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Всего было отправлено почти 48 тысяч тонн вина на общую сумму 129 миллионов долларов, согласно данным, предоставленным аналитиками Национальной службы статистики Грузии (Geostat).

Для более наглядного сопоставления: в январе-сентябре 2022 года грузинские виноделы поставили в Россию 44,1 тысячи тонн продукции на общую сумму 109,3 миллиона долларов. В общем объеме экспорта товаров в РФ доля вина составила более четверти, точнее, 25,2 процента, как уточнили в грузинском ведомстве.

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Этот впечатляющий рост поставок вина из Грузии в Россию – результат не первого месяца наблюдений. Например, во второй половине сентября аналитики Geostat отметили увеличение объемов экспорта этого продукта в РФ на 22,7 процента с начала года до августа. К концу лета объем поставок достиг 41,3 тысячи тонн, а общая сумма составила 112,1 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом в 2022 году, из Грузии в Россию было доставлено 33,6 тысячи тонн вина на сумму 90,3 миллиона долларов.

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