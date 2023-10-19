Глава МИД РФ Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне
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Ким Чен Ын, глава Северной Кореи, провел встречу с российским главой МИД Сергеем Лавровым в столице КНДР, Пхеньяне. Встреча, которая продолжалась более часа, была акцентирована на важных диалогах между странами.
Сообщается, что глава российского МИД прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику в рамках двухдневного визита. Это его первее посещение Северной Кореи с 2018 года.
Сергей Лавров ранее подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей перешли на новый, стратегический уровень. Он также выделил встречу между российским президентом Владимиром Путиным и председателем Ким Чен Ыном в сентябре на космодроме Восточный как важное историческое событие.
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