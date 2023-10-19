Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Глава МИД РФ Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне

Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Ким Чен Ын, глава Северной Кореи, провел встречу с российским главой МИД Сергеем Лавровым в столице КНДР, Пхеньяне. Встреча, которая продолжалась более часа, была акцентирована на важных диалогах между странами.

Сообщается, что глава российского МИД прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику в рамках двухдневного визита. Это его первее посещение Северной Кореи с 2018 года.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сергей Лавров ранее подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей перешли на новый, стратегический уровень. Он также выделил встречу между российским президентом Владимиром Путиным и председателем Ким Чен Ыном в сентябре на космодроме Восточный как важное историческое событие.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
13
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
10
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
12
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
18
Цены на видеокарты Nvidia RTX 4090 продолжают расти
+
Xiaomi 14 и 14 Pro выйдут 27 октября и получат Snapdragon 8 Gen 3
+
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
6
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
USB-C на Pixel 8 может использоваться в качестве DisplayPort
4
ЗРК «Комар» защитит корабли от надводных дронов
+
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
+
В Белом доме обсуждают возможное вмешательство "Хезболлы" в конфликт в секторе Газа
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
60
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
46
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
16
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
29
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
5

Сейчас обсуждают

Евграф Поликарпович
19:00
а в какой ты ?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
18:59
какую рекомендуешь?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
18:58
ты уже в программе реабилитации слабоумных?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
18:56
разница между первым и вторым фото 30 лет, выводы делать трудно
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
18:54
это сейчас, а когда работал был крашенным
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
valderm
18:53
пора опробовать в деле пусть даже в неядерном исполнении - у кого то штаны покрасятся в цвет...
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
Евграф Поликарпович
18:53
Вот смотри, ты уже второй фото-пруф выложил, что ты дурачок.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
18:52
да пожаласта, мне сфоткаца не жалкко
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Ultimauser
18:51
Судя по твоему тексту ты банально наnиздел и такое железо видел только в магазине. Тем более в статье нет не только видео с твоей сборкой и ее тестами, но даже с фотографиями. Ты тупо поленился из ине...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Vadim Iljin
18:50
Аффтар статьи похоже клинический дурак - либо хуже - безнадёжная жертва ЕГЭ!Статья клинического дилетанта и это ещё мягко сказано!В таких случаях говорят - "Лучше бы промолчал, может за умного бы сошё...
В России митинги невозможны - моё глубокое расследование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем