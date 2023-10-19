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Новак: российские власти не планируют снимать все ограничения на вывоз дизеля

Новак оценил вероятность полного снятия ограничений на вывоз дизеля из России
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На данный момент, российские власти не планируют снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом объявил вице-премьер России Александр Новак, ссылаясь на информацию от Bloomberg.

Дальнейшие шаги по этому вопросу будут обсуждаться совместно с представителями Министерства энергетики. Новак уточнил, что на данный момент нет конкретных решений о снятии ограничений на экспорт дизельного топлива, но в случае возникновения проблем, эти вопросы будут рассмотрены Минэнерго.

Он также добавил, что в правительстве продолжается обсуждение вопросов увеличения финансирования субсидий на внутренние поставки дизельного топлива и бензина. Окончательное решение по этим вопросам ожидается в ближайшем будущем.

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В начале октября был снят запрет на экспорт дизельного топлива в России, что было сделано в рамках дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Крупным производителям дизельного топлива разрешено доставлять его в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что не менее половины объема продукции будет отправлено на внутренний рынок. Однако, экспорт дизеля по железной дороге остается запрещенным.

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