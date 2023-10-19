Китай ответил на предложение Путина сотрудничать по Северному морскому пути

Китай выразил готовность углубить сотрудничество с Россией, включая активное совместное развитие Арктики, как заявила Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР, в эксклюзивном интервью агентству РИА Новости.

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Она подчеркнула: "Китай настроен на расширение сотрудничества с Россией в разнообразных сферах, включая Арктику, с соблюдением ключевых принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды." Это комментарий был дан после заявления президента России Владимира Путина на форуме "Один пояс — один путь", где он пригласил партнеров присоединиться к совместному развитию Северного морского пути.

21 марта Путин заявил, что Россия и Китай договорились совместно осваивать Северный морской путь. По его словам, обе страны готовы создать совместный орган для координации развития этого морского маршрута.

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Северный морской путь представляет собой наиболее короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком. Этот маршрут проходит исключительно через территориальные воды и экономическую зону России, включая более 50 портов и терминалов, простираясь через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Севморпуть активно используется для доставки разнообразных товаров, включая продукты, топливо, медикаменты и стройматериалы, в северные регионы России. Ожидается, что дальнейшее развитие этого маршрута сделает доставку товаров более эффективной и экономически выгодной.