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Китай выразил готовность углубить сотрудничество с Россией, включая активное совместное развитие Арктики, как заявила Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР, в эксклюзивном интервью агентству РИА Новости.
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Она подчеркнула: "Китай настроен на расширение сотрудничества с Россией в разнообразных сферах, включая Арктику, с соблюдением ключевых принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды." Это комментарий был дан после заявления президента России Владимира Путина на форуме "Один пояс — один путь", где он пригласил партнеров присоединиться к совместному развитию Северного морского пути.
21 марта Путин заявил, что Россия и Китай договорились совместно осваивать Северный морской путь. По его словам, обе страны готовы создать совместный орган для координации развития этого морского маршрута.
Северный морской путь представляет собой наиболее короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком. Этот маршрут проходит исключительно через территориальные воды и экономическую зону России, включая более 50 портов и терминалов, простираясь через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Севморпуть активно используется для доставки разнообразных товаров, включая продукты, топливо, медикаменты и стройматериалы, в северные регионы России. Ожидается, что дальнейшее развитие этого маршрута сделает доставку товаров более эффективной и экономически выгодной.