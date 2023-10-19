Россиян предупредили о возможном подорожании импортных пломб и имплантов

Согласно эксклюзивной информации, раскрытой Telegram-каналом Mash, стоматологические услуги в России нацелены на значительное повышение цен - вплоть до 30 процентов к наступающему Новому году. Подобное изменение ценовой политики обусловлено несколькими ключевыми факторами, включая ослабление национальной валюты, воздействие санкций со стороны Запада и затруднения в логистике. Основной причиной подорожания стали дефицитные поставки материалов, неотъемлемых для стоматологической практики, таких как импортные анестезии, пломбы, композиты, полировочные диски и резинки. Уход западных производителей с рынка привел к критическому дефициту данных материалов в магазинах, а качество альтернативных продуктов оказалось неудовлетворительным.

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Наши источники также сообщают, что цены на импланты из Швейцарии планируют увеличить на 30 процентов, в то время как более доступные варианты из Кореи также подвергнутся росту в пределах 10-15 процентов.

Следует отметить, что уже в ноябре 2022 года россияне столкнулись с увеличением цен на медицинские услуги, что вылилось в 15-процентное повышение. Наибольший прирост цен проявился в сферах, где многочисленно используются импортные расходные материалы. Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС в "Росгосстрахе", отмечает, что услуги стоматологов и ортодонтов стали дороже на 20-30 процентов.

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Не следует забывать, что стоматологи в настоящее время претендуют на статус одной из самых высокооплачиваемых профессий в России. Например, в сентябре зарплата стоматолога в Тюмени варьировалась в пределах 350-750 тысяч рублей, а стоматолог-хирург в Московской области мог рассчитывать на 100-400 тысяч рублей, как подчеркивают аналитики из сервиса 'Авито Работа'.