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Пожилые муж и жена пошли собирать грибы и подорвались на мине под Брянском

Россияне пошли за грибами в километре от Украины и подорвались на мине
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Пожилая пара из села Новый Ропск под Брянском столкнулась с трагическим инцидентом, отправившись на грибную охоту, в результате чего они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Согласно информации от Telegram-канала "Осторожно, новости", мужчине было 68 лет, а женщине - 62 лет.

Инцидент произошел всего в километре от российско-украинской границы в лесу, куда пожилая пара отправилась собирать грибы. Супруг первым наступил на мину и не смог избежать трагического исхода. Пенсионерку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

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Этот случай напоминает о рисках, связанных с активностью на природе. Такие инциденты в прошлом включают в себя потеря в лесу пожилого мужчины в Новгородской области, который провел там девять дней. Также в деревне Крутой Красноярского края 76-летняя женщина вышла гулять с собакой и потерялась в тайге, где провела более суток, бродя на морозе.

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