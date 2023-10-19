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Темпы роста ВВП Китая замедлились до 4,9% по итогам третьего квартала

Китайская экономика замедлилась
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В результате третьего квартала экономика Китая продемонстрировала рост на уровне 4,9 процента в годовом выражении. Однако стоит отметить, что данные за июль-сентябрь оказались на 1,4 процента ниже результатов апреля-июня, как сообщается в отчете "Ведомости", ссылаясь на Государственное статистическое управление КНР.

Значительный рост ВВП Китая был зарегистрирован во втором квартале, где темпы роста составили 6,3 процента, что является самым высоким показателем в текущем году. Этот показатель приблизился к уровню января-марта, составив 4,5 процента, согласно данным ведомства.

Рост экономики в третьем квартале во многом обусловлен увеличением объемов промышленного производства на 4,5 процента к концу сентября, а также активизацией розничной торговли, где объемы продаж увеличились на 5,5 процента в годовом выражении.

Важно отметить, что за первые девять месяцев 2023 года ВВП Китая вырос на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналитики предполагают, что к концу декабря КНР сможет достичь целевого уровня роста экономики в 5 процентов.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что экономический рост Китая в третьем квартале превысил ожидания аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 4,4 процента. Этому способствовало усиление деловой активности в ключевых секторах китайской экономики, включая розничную торговлю и промышленное производство.

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