Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Чолаку
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Президент Украины, Владимир Зеленский, встретился с премьер-министром Румынии, Марчелом Чолаку, чтобы обсудить возможности укрепления сотрудничества в сфере транзита украинской агропродукции. Об этой встрече сообщается в официальном Telegram-канале президента Украины.
На встрече также рассматривались вопросы повышения обороноспособности Украины совместно с Румынией и меры, направленные на обеспечение продовольственной безопасности.
Президент Зеленский выразил признательность Марчелу Чолаку за поддержку, предоставленную Румынией, включая поставку вооружения.
Ранее, Владимир Зеленский провел аналогичные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, на которых обсуждались возможности совместной работы в сфере обороны и военно-морской безопасности.
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