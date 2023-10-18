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Голикова заявила, что в 2022 году число абортов сократилось на 2,3 процента
В России заявили о сокращении числа абортов

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В 2022 году количество абортов в России сократилось на 2,3 процента, как объявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы, ссылаясь на информацию ТАСС.Этот позитивный тренд был достигнут благодаря усилиям государственных медицинских учреждений, которые предоставляют помощь женщинам, желающим прервать беременность, и призваны способствовать сохранению будущих поколений.

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Следует отметить, что Минздрав России принял меры по ужесточению регулирования препаратов для прерывания беременности, с вступлением в силу указа с 1 сентября 2024 года. Под эту меру подпадают препараты, такие как мифепристон, мизопростол и циклопентолат.

Параллельно в России активно обсуждается возможность запрета абортов в частных клиниках, предлагая проводить эту процедуру исключительно в государственных медицинских учреждениях. Депутат Татьяна Буцкая выразила интерес к этой идее на заседании Госдумы в июле и обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко за разъяснениями. Глава Минздрава подчеркнул готовность ведомства рассмотреть эту инициативу и подчеркнул, что количество процедур прерывания беременности уменьшилось значительно в последние годы, однако существует потенциал для дальнейших улучшений.

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Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, высказавшая свои взгляды в беседе с «Лентой.ру», предположила, что предложения по запрету абортов в России могут быть связаны с идеей исключения процедуры прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Эксперт также подчеркнула, что российские политики могли бы обратиться за советом к американским религиозным деятелям, которые в разных штатах США принимают различные меры для запрета абортов.

#новости
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