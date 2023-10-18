Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в городе Алешки в Херсонской области оказался преднамеренным, как заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем сообщении в Telegram.

Сальдо также подчеркнул, что в результате этого удара никто не пострадал и выразил предположение, что Киев "пытается повторить действия израильских властей". "И, по его мнению, за этими действиями стоят одни и те же инициаторы", - добавил губернатор.

Ранее ВСУ осуществили ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, что привело к уничтожению всего медицинского транспорта, как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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