Губернатор Сальдо назвал удар ВСУ по больнице в Алешках преднамеренным
реклама
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в городе Алешки в Херсонской области оказался преднамеренным, как заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем сообщении в Telegram.
Сальдо также подчеркнул, что в результате этого удара никто не пострадал и выразил предположение, что Киев "пытается повторить действия израильских властей". "И, по его мнению, за этими действиями стоят одни и те же инициаторы", - добавил губернатор.
Ранее ВСУ осуществили ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, что привело к уничтожению всего медицинского транспорта, как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила