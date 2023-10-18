В результате удара по больнице в секторе Газа, произведенного в ходе недавних событий, президент России, Владимир Путин, выразил глубокое сожаление и назвал это событие настоящей трагедией и гуманитарной катастрофой. Это заявление сделало глава государства, и его слова были переданы агентством ТАСС.

"Удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой, и я надеюсь, что это станет ярким сигналом о необходимости завершения долгосрочного конфликта," подчеркнул российский лидер.

Президент Путин также подчеркнул важность того, чтобы данное происшествие послужило началом диалога и переговоров между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.

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Ранее президент США, Джо Байден, прокомментировал инцидент в больнице "Аль-Ахли", утверждая, что взрыв в больнице не был вызван Израилем.