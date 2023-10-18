МВД: на левом берегу Херсонской области не прекращали выдавать паспорта РФ
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В ряде проукраинских Telegram-каналов распространилась информация о прекращении выдачи паспортов Российской Федерации на левом берегу Херсонской области. Однако, МВД Херсонской области опровергло эту информацию, утверждая, что выдача паспортов РФ продолжается без изменений.
Telegram-канал «РИА-Мелитополь» утверждал, что с начала октября количество пунктов выдачи паспортов уменьшилось, и граждане, желающие получить российское гражданство, столкнулись с бюрократическими проблемами. Однако эта информация не подтверждена доказательствами.
По данным регионального ГУ МВД на июль 2023 года, в Херсонской области функционировало 18 пунктов выдачи паспортов РФ, и прием документов для оформления паспорта гражданина России проводился ежедневно с 8:00 до 19:00, кроме воскресенья.
Важно отметить, что власти продолжают упрощать процесс получения российского гражданства. В частности, в регионе начал работу мобильный офис паспортно-визового сервиса МВД России, и жителям предоставляются дополнительные возможности, такие как получение СНИЛС, ИНН и учетной записи для работы на едином портале госуслуг.
Таким образом, информация о прекращении выдачи паспортов РФ в Херсонской области не соответствует действительности, и власти продолжают совершенствовать процесс получения российского гражданства.
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