В эфире «Соловьев Live», посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, выразил сожаление относительно отказа Совета Безопасности ООН поддержать предложенный Москвой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Нофаль отметил, что проект резолюции России не получил необходимой поддержки в Совете Безопасности.

В связи с этим он обратил внимание на серьезную ситуацию в секторе Газа, где были убиты тысячи людей, многие получили ранения, и тысячи домов были разрушены. Люди вынуждены покидать свои дома и перемещаться на юг, и, по словам Нофаля, ситуация уже приобретает очертания гуманитарной катастрофы.

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Российская резолюция призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, но она не была принята. Постпред России при ООН, Василий Небензя, выразил мнение, что СБ ООН не смогла принять российскую резолюцию и стала заложником интересов западных стран.