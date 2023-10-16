Крупнейшей экономике ЕС предрекли вторую подряд рецессию

Германия столкнулась с снижением своего валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,2% в третьем квартале, и есть вероятность, что к концу года ожидается еще снижение на 0,1%, согласно прогнозам экономистов, цитируемым Bloomberg. Эксперты также предсказывают, что восстановление ВВП Германии начнется не раньше 2024 года, и страну ожидают "вялые" темпы роста из-за структурных проблем.

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Аналитики прогнозируют отсутствие существенного роста в течение пяти кварталов подряд, с небольшим увеличением ВВП в начале 2024 года, после чего рост вновь ослабнет в начале 2025 года. Эксперты предрекли сокращение экономики Германии на 0,4% в 2023 году и ожидают восстановление на 0,5% к концу 2024 года.

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Основными причинами этой динамики являются энергетический кризис в Европе, рост цен на энергоносители и слабый спрос на немецкую экспортную продукцию в Китае после длительных локдаунов. Экспорт в Китай играет ключевую роль в немецкой промышленности, и сокращение интереса со стороны Китая оказывает серьезное воздействие на экономику Германии. Важными факторами также являются инфляция, цены на энергоносители, низкий уровень деловой активности в промышленности и высокие процентные ставки.