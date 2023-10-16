Администрация Байдена запросит дополнительные средства для Израиля и Украины

Администрация США планирует запросить дополнительные средства, превышающие 2 миллиарда долларов, для оказания помощи Украине, Израилю и другим странам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Джейка Салливана, помощника президента США по национальной безопасности, в воскресенье, 15 октября.

реклама

Сумма этих средств будет значительно превышать ранее объявленные 2 миллиарда долларов. Как отметил Салливан: "Эта финансовая поддержка будет включать в себя необходимое вооружение для обеспечения защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, она будет направлена на оказание помощи Израилю в его борьбе с террористами."

Ранее, 10 октября, стало известно о законопроекте в Конгрессе США, предусматривающем выделение 2 миллиардов долларов военной помощи Израилю. Эти средства предназначены для финансирования зенитных ракетных комплексов Iron Dome, предназначенных для защиты от ракетных угроз.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



