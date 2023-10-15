Украинцев призвали готовиться к решению США с тяжелыми последствиями

Олег Соскин, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, выразил серьезную тревогу по поводу будущего Украины и на своем YouTube-канале предупредил украинцев о необходимости готовиться к возможным решениям, которые могут иметь значительные последствия.

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Согласно высказыванию политика, напряженная ситуация на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон пересмотрит свою поддержку Киеву после наступления ноября. Также подчеркивается, что страны Европы могут принять аналогичные меры.

"У нас остается совсем немного времени, и существует вероятность того, что Украина будет вынуждена столкнуться с забвением", подчеркнул Соскин, добавив, что такой сценарий событий может повлечь серьезные последствия.

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Согласно Кристофу Шильцу, обозревателю газеты Welt, страны НАТО могут оказаться не в состоянии обеспечить одновременную поддержку Израилю и Украине из-за ограниченных ресурсов. В связи с этим возможна конкуренция за западное вооружение.