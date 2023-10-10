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Президент Израиля, Ицхак Герцог, обратился к мировому сообществу с тревожным заявлением, отметив, что с начала Холокоста не было дня с таким высоким уровнем человеческих потерь среди еврейской общины. Это заявление пришло в ответ на серию атак, совершенных ХАМАС, в результате которых погибли почти 800 граждан Израиля, а еще более 2400 получили ранения.
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Особое внимание следует уделить и числу погибших, вызванных ответными ударами по сектору Газа, где количество жертв превысило 370 человек. Ситуация становится все более напряженной, и в ответ на ракетные атаки со стороны палестинских радикалов из сектора Газа, израильская армия начала военную операцию в этом регионе. В связи с этим, военно-политический кабинет Израиля объявил о переводе страны в состояние военного конфликта.