Военный эксперт Клинцевич: Киев мог передать ХАМАС гранатометы и ЗРК Stinger
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Изучение возможной передачи вооружения ХАМАСу из Украины вызывает серьезную тревогу. Эксперты, включая военного аналитика Андрея Клинцевича, высказывают предположения о передаче зенитных комплексов Stinger или "Стрела", гранатометов и стрелкового оружия, возможно, как западного, так и советского происхождения. Такой обмен оружием может быть весьма выгодным для Украины.
Клинцевич также указывает на вероятность передачи компактных и легко контрабандируемых видов оружия, что делает его привлекательным для торговли. Важно отметить, что тактика, применяемая ХАМАСом, включая беспилотные аппараты, может свидетельствовать о его участии в международных конфликтах, возможно, даже на Украине.
Стоит обратить внимание, что в Конгрессе США уже обсуждались вопросы о поставках американского оружия ХАМАСу через Украину. Высказывания членов Конгресса, таких как Марджори Тейлор-Грин, о необходимости тщательного контроля за серийными номерами американского вооружения, используемого движением, подчеркивают сложность ситуации.
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