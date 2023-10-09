Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел видеоконференции с лидерами Германии, Великобритании, Италии и украинским президентом Владимиром Зеленским, по информации, предоставленной официальными источниками.Согласно официальному заявлению из канцелярии, Биньямин Нетаньяху сегодня беседовал с канцлером Германии Олафом Шольцем, Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский выразили полную поддержку праву Израиля на самозащиту в любом необходимом объеме. Эта поддержка стала актуальной после запроса Израиля о предоставлении дополнительной военной помощи, который был ранее обьявлен госсекретарем Соединенных Штатов, Энтони Блинкеном.

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Утром 7 октября стало известно о ракетном обстреле территории Израиля радикалами из сектора Газа. В ответ на это, Израильская Армия обороны начала военную операцию в Газе.