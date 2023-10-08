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NataVd
GF: подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за утечки газа
Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли

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В результате обнаружения подозрительного снижения давления в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией, финская компания-оператор Gasgrid Finland приняла решение временно приостановить работу газопровода из-за потенциальной утечки газа. Этот шаг был предпринят совместно с эстонским оператором газотранспортной системы Elering.

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В настоящее время обе компании активно расследуют инцидент и проводят дополнительные проверки для выяснения причины падения давления в газопроводе. Важно отметить, что в Финляндии ожидают, что поставки газа не будут нарушены, так как имеется альтернативный маршрут через СПГ-терминал Inkoo.

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Следует также отметить, что ранее президент России, Владимир Путин, уточнил, что запуск газа по неповрежденной ветке "Северного потока-2" зависит от решения правительства Германии.

#новости
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Показывал 3_14sUn
18:00
Тебе только члены и нужны. В каждом твоем комментарии видно.
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Matvey Pudov
17:56
Пожалуй Silver Arrow (и остальные его вариации) в этом плане довольно ультимативны - один раз купил и до конца жизни :D, какого-либо смысла в их замене вообще нету.
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мама Стифлера
17:52
еврей пизжить умеют, в этом они мастера, а почему всего 400, а не 40 000 ?
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мама Стифлера
17:49
А что же ты так опростоволосился, тыреные пулемёты вместо стингеров продавал?
В Сети появилось видео, где боец ХАМАС благодарит Украину за поставленные NLAW, пулеметы M60 и M4
VAKT
17:49
Осталось понять - как теперь они своих заложников освобождать будут.
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мама Стифлера
17:40
Зачем мне твой прыщик, у тебя его и так нет. Покажи как ты сидишь на здоровой башне Thermalright Silver Arrow.
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MrPegge
17:26
Стингеры поставлять надо было, а не пулеметы
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Matvey Pudov
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