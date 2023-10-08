Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли

В результате обнаружения подозрительного снижения давления в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией, финская компания-оператор Gasgrid Finland приняла решение временно приостановить работу газопровода из-за потенциальной утечки газа. Этот шаг был предпринят совместно с эстонским оператором газотранспортной системы Elering.

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В настоящее время обе компании активно расследуют инцидент и проводят дополнительные проверки для выяснения причины падения давления в газопроводе. Важно отметить, что в Финляндии ожидают, что поставки газа не будут нарушены, так как имеется альтернативный маршрут через СПГ-терминал Inkoo.

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Следует также отметить, что ранее президент России, Владимир Путин, уточнил, что запуск газа по неповрежденной ветке "Северного потока-2" зависит от решения правительства Германии.