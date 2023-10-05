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Бывший глава Соединенных Штатов, Дональд Трамп, представляет потенциальную опасность для Украины, поскольку его возможное возвращение к власти может привести к сокращению помощи этой стране. Об этом отмечено в статье, опубликованной журналистом Джейми Деттмером в издании Politico.
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"Этот бывший лидер не является прошлым образцом, и его действия могут повлиять на сегодняшнюю Украину," - подчеркнул журналист. Он предложил европейским странам разработать стратегию действий в случае того, если Трамп вернется на пост президента после выборов 2024 года.
Ранее Трамп призывал американское руководство приостановить финансовую поддержку Украины до тех пор, пока страны Европы не увеличат свои вложения в эту поддержку. Он подчеркнул, что расходы США на помощь Киеву достигли 175 миллиардов долларов, что, по его мнению, негативно сказалось на боеготовности собственной армии страны.