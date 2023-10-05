В США рассказали о преследовании Трампом Украины

Бывший глава Соединенных Штатов, Дональд Трамп, представляет потенциальную опасность для Украины, поскольку его возможное возвращение к власти может привести к сокращению помощи этой стране. Об этом отмечено в статье, опубликованной журналистом Джейми Деттмером в издании Politico.

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"Этот бывший лидер не является прошлым образцом, и его действия могут повлиять на сегодняшнюю Украину," - подчеркнул журналист. Он предложил европейским странам разработать стратегию действий в случае того, если Трамп вернется на пост президента после выборов 2024 года.

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Ранее Трамп призывал американское руководство приостановить финансовую поддержку Украины до тех пор, пока страны Европы не увеличат свои вложения в эту поддержку. Он подчеркнул, что расходы США на помощь Киеву достигли 175 миллиардов долларов, что, по его мнению, негативно сказалось на боеготовности собственной армии страны.