Белоруссия запланировала прекратить действие соглашения о КПП с Украиной

Белоруссия намерена завершить действие соглашения с Украиной, касающегося совместного контроля на пунктах пропуска на их общей границе. Это решение основано на законопроекте, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Согласно этому документу, Беларусь планирует прекратить действие соглашения, подписанного между правительствами двух стран 14 декабря 1995 года в Киеве.

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Помимо этого, также было принято решение о признании утратившим силу белорусского закона от 1997 года, касающегося ратификации указанного соглашения.

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Этот шаг следует за предыдущим решением правительства Белоруссии приостановить действие соглашения с Украиной, связанного с сотрудничеством в области связи. Соглашение, подписанное в Киеве 17 декабря 1992 года, подлежит приостановке действия после того, как правительство Белоруссии поручило МИД страны отправить уведомление об этом решении второй стороне.