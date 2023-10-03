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NataVd
МО Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле позиций в Кельбаджарском районе
Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Карабахе

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Силы Армении, размещенные в Нагорном Карабахе, совершили обстрел позиций азербайджанских военных. Эту информацию предоставило Министерство обороны Азербайджана.

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Сообщается, что обстрел направили на позиции азербайджанской армии, находящиеся вблизи населенного пункта Юхары Айрым, расположенного в Кельбаджарском районе. Кроме того, представители Министерства обороны обвинили армянских военных в использовании беспилотных летательных аппаратов для сброса самодельных взрывных устройств. Следует отметить, что в результате этих инцидентов никто не пострадал.

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Ранее Министерство обороны России информировало о стрельбе неопознанными лицами по военным в составе российско-азербайджанского патруля в городе Степанакерт, который находится в Нагорном Карабахе. Уточняется, что во время атаки было использовано снайперское оружие.

#новости
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