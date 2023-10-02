Российские войска уничтожили украинскую станцию помех «Анклав» в зоне СВО

Российским вооруженным силам удалось успешно устранить украинскую станцию, предназначенную для создания помех навигационным приемникам "Анклав". Об этом военные сообщили журналистам на пресс-конференции, организованной Министерством обороны России.

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Станция была уничтожена в районе Преображенки, находящейся в Запорожской области Украины. Эта операция проводилась в рамках текущих военных действий.

В дополнение к этому, российские военные совершили успешный налет на узел связи 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который располагался недалеко от населенного пункта Петровское. Также были уничтожены склады топлива и средства поражения авиации, находившиеся на аэродроме Долгинцево.

Как ранее стало известно, российские военные сбили 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины в рамках специальной операции. Кроме того, средства противовоздушной обороны сумели перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Эти действия подчеркивают непреклонное стремление России к защите своих интересов в регионе и поддержанию стабильности.