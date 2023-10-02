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Глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, активно продолжает установление связей с обоими политическими лагерями в Конгрессе Соединенных Штатов и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны американской столицы. Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.
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Кулеба подчеркнул, что была проведена глубокая и содержательная дискуссия с представителями как республиканской, так и демократической партий в американском Конгрессе. Это событие имеет место в свете возможного шатдауна в Соединенных Штатах, и решение было принято с учетом текущей ситуации.
Министр также отметил, что Киев активно стремится к нахождению компромиссных решений с американскими коллегами и настаивает на том, что предоставление американской помощи Украине не находилось под угрозой.
Важно отметить, что ранее президент США, Джо Байден, подписал проект финансирования правительства Соединенных Штатов на 45 дней, до 17 ноября, и в этом проекте не предусмотрена помощь Украине.