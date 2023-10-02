Кулеба выразил надежду на продолжение помощи от США

Глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, активно продолжает установление связей с обоими политическими лагерями в Конгрессе Соединенных Штатов и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны американской столицы. Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.

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Кулеба подчеркнул, что была проведена глубокая и содержательная дискуссия с представителями как республиканской, так и демократической партий в американском Конгрессе. Это событие имеет место в свете возможного шатдауна в Соединенных Штатах, и решение было принято с учетом текущей ситуации.

Министр также отметил, что Киев активно стремится к нахождению компромиссных решений с американскими коллегами и настаивает на том, что предоставление американской помощи Украине не находилось под угрозой.

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Важно отметить, что ранее президент США, Джо Байден, подписал проект финансирования правительства Соединенных Штатов на 45 дней, до 17 ноября, и в этом проекте не предусмотрена помощь Украине.