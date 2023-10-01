В США заявили об ударе по Зеленскому из-за бюджета США без помощи Украине

По информации, представленной Bloomberg, президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось столкнуться с серьезным ударом в связи с отсутствием финансовой поддержки Киева со стороны США, о чем говорится в законе о финансировании правительства Соединенных Штатов.

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Следует отметить, что Зеленский недавно провел важные переговоры в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. В рамках этих встреч Зеленский выразил просьбу о предоставлении Украине новых вооруженных систем, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Однако возникла неожиданная ситуация, когда США оказались не в состоянии переводить финансовые средства Киеву в течение 45 дней, что нанесло удар по интересам Зеленского и Украины.

Аналитики обращают внимание на то, что решение Конгресса США указывает на затруднения в обеспечении финансовой поддержки Украины в контексте конфликта с Россией. Сомнения в необходимости дополнительных финансовых средств для Украины возникают в Конгрессе, особенно учитывая провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства США, который не включает в себя финансовую помощь Украине. Несмотря на это, следует отметить, что непосредственно до этого момента Байден выражал поддержку Украине и заявил, что США останутся надежным партнером Киева, несмотря на сложности бюджетного процесса.