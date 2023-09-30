Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, утверждая, что он создал концлагерь на территории Украины. Эту позицию он выразил через свой YouTube-канал.

Соскин утверждает, что нынешнее правительство применяет репрессивные меры против украинских граждан, лишая их свободы и причисляя к числу скота в концлагере. Это обвинение говорит о том, что он считает украинское общество подвергшимся серьезному политическому и социальному давлению, в результате чего жители страны лишены основных гражданских свобод. Олег Соскин также подчеркивает, что на Украине отсутствует настоящая свобода, и обвиняет Зеленского в неспособности бороться за нее, что, по его мнению, ставит под сомнение роль президента в защите интересов народа.

Политолог также утверждает, что существуют планы по посадке как мужчин, так и женщин в этот мнимый концлагерь, что подчеркивает серьезность его обвинений. Эти слова указывают на его опасения относительно дальнейших репрессий в стране и возможности массовых политических преследований.

Помимо этого, Соскин рассказал, что представители украинской власти призывают западные страны не признавать украинцев беженцами и стимулируют их возвращение на родину. Это обвинение говорит о его тревоге относительно международной поддержки и защиты для украинских граждан, которые могут попытаться уехать из страны из-за политической обстановки.

Он также выразил несогласие с требованием отправки граждан Украины на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), что свидетельствует о его критике военной политики украинского правительства и его предпочтении мирных путей разрешения конфликтов.

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Ранее, в сентябре, он также утверждал, что Зеленский избегает проведения выборов, осознавая, что он не будет переизбран, и подчеркивал, что такой отказ противоречит конституции Украины, что говорит о его взглядах на конституционные принципы и нормы.