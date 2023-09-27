Мэр Варшавы Тшасковский: Зеленского «понесло» во время его речи о Польше
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В беседе с телеканалом Polsat, вице-председатель партии "Platforma Obywatelska" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский выразил свою реакцию на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши, связанные с зерновой сделкой. В своем заявлении он подчеркнул, что украинский лидер, по его мнению, преувеличил ситуацию, и выразил надежду на более конструктивное взаимодействие, отметив: "Дошло до очень печальной ситуации... Его понесло. Он не должен был произносить такие слова."
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с аналогичными заявлениями и призвал президента Зеленского воздержаться от дальнейших оскорблений в адрес Варшавы, говоря: "Я хочу сказать... Зеленскому, чтобы он больше не оскорблял поляков так, как это произошло недавно во время его выступления в ООН." Моравецкий также подчеркнул, что поляки никогда не допустят подобного поведения.
Президент Польши Анджей Дуда, высказывая свое мнение относительно обвинений со стороны Зеленского, выразил огорчение по поводу широкой огласки "двусторонних споров".
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