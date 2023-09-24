Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, планирует официальный визит в Москву в период с 11 по 13 октября, согласно сообщению агентства ТАСС. Основным пунктом встречи станет встреча с вице-премьером России, Александром Новаком, на которой произойдет обсуждение ключевых вопросов в сфере энергетики.

Важно отметить, что Петер Сийярто ранее выразил уверенность в возможности восстановления позитивных отношений между Россией и странами Европейского союза. Он подчеркнул, что эта перезагрузка может произойти после достижения мира на Украине. Министр также вспомнил о времени, когда обсуждалась идея создания торговой зоны от Лиссабона до Владивостока, и выразил мнение, что она может стать актуальной снова, при условии восстановления мира и установления взаимного уважения и разумного подхода.

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