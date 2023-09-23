Пресс-конференция Зеленского и Байдена закончилась конфузом политиков
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На совместной пресс-конференции, проведенной в Вашингтоне, украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден оказались в затруднительном положении, когда столкнулись с неожиданным шумом и галдежом, возникшим со стороны многочисленных журналистов, присутствовавших на мероприятии. Прямая трансляция этой пресс-конференции была предоставлена американским телеканалом C-SPAN.
Когда Владимир Зеленский попытался отвечать на вопросы журналистов, его ответы стали практически неслышными из-за шума, созданного множеством представителей СМИ. Украинский политик выглядел обеспокоенным, в то время как Джо Байден сохранял спокойствие и улыбался.
Впоследствии политики решили временно перестать отвечать на вопросы репортеров, чтобы сосредоточиться на ключевых вопросах переговоров, которые были целью их визита в Белый дом.
По итогам переговоров Джо Байден подтвердил, что американские танки Abrams скоро поступят на Украину, ожидается, что они прибудут уже на следующей неделе.
Президент США также подчеркнул решимость Соединенных Штатов поддерживать Украину на мировой арене и информировал о продолжающихся усилиях стран "Большой семерки" (G7) и других государств по укреплению долгосрочных обязательств перед Украиной в сфере обеспечения безопасности.
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