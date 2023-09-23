На совместной пресс-конференции, проведенной в Вашингтоне, украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден оказались в затруднительном положении, когда столкнулись с неожиданным шумом и галдежом, возникшим со стороны многочисленных журналистов, присутствовавших на мероприятии. Прямая трансляция этой пресс-конференции была предоставлена американским телеканалом C-SPAN.

Когда Владимир Зеленский попытался отвечать на вопросы журналистов, его ответы стали практически неслышными из-за шума, созданного множеством представителей СМИ. Украинский политик выглядел обеспокоенным, в то время как Джо Байден сохранял спокойствие и улыбался.

Впоследствии политики решили временно перестать отвечать на вопросы репортеров, чтобы сосредоточиться на ключевых вопросах переговоров, которые были целью их визита в Белый дом.

По итогам переговоров Джо Байден подтвердил, что американские танки Abrams скоро поступят на Украину, ожидается, что они прибудут уже на следующей неделе.

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Президент США также подчеркнул решимость Соединенных Штатов поддерживать Украину на мировой арене и информировал о продолжающихся усилиях стран "Большой семерки" (G7) и других государств по укреплению долгосрочных обязательств перед Украиной в сфере обеспечения безопасности.