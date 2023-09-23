Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

Глава дипломатии Европейского союза, Жозеп Боррель, высказал свою точку зрения относительно неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. В его интерпретации, одной из главных причин провала контрнаступления стали обширные минные поля, оставленные российской армией. Эта информация была раскрыта в материале, опубликованном известным изданием The Guardian.

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Боррель обосновывает неудачу контрнаступления ВСУ, утверждая, что в свете огромных масштабов минирования, проведение полноценной операции на территории Украины стало бы неразумным шагом. Дипломат также подчеркнул важность углубления сотрудничества в области обороны с Украиной.

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Ранее Боррель призвал страны Запада ускорить процесс принятия решений о поставках оружия в Украину. Он также выразил гордость тем, что сумел убедить страны Европейского союза начать поставки вооружений для ВСУ.