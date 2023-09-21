В своем выступлении в качестве вице-министра иностранных дел Китая, Ма Жаошу призвал глобальное сообщество создать условия и атмосферу, способствующие урегулированию конфликта на Украине. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.

Ма Жаошу акцентировал внимание на том, что напряженная обстановка на украинской территории и риск дальнейшего распространения конфликта оказывают значительное воздействие на мировом уровне. Он призвал всеми возможными средствами поддерживать стороны конфликта в достижении согласия, инициировать мирные переговоры и немедленно приостановить боевые действия.

Дипломат также подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов ядерной безопасности и выразил готовность со стороны Китая сотрудничать с членами Совета Безопасности ООН и другими соответствующими участниками для разрешения конфликта на Украине.

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Ранее министр иностранных дел России, Сергей Лавров, высказал мнение, что страны Запада, ответственные за разрушение Минских соглашений, а также несут ответственность за ухудшение ситуации и эскалацию конфликта в Украине.