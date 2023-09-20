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Шойгу: взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Шойгу заявил о новом уровне взаимодействия России и Ирана
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Сергей Шойгу, глава Министерства обороны России, в ходе своей встречи с Мохаммадом Резой Аштиани, министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя государствами. Эта информация была опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.

Господин Шойгу также подчеркнул, что Россия и Иран нацелены на успешную реализацию всех совместных инициатив, несмотря на препятствия, которые могут возникать со стороны Вашингтона и его западных союзников. Министр отметил, что санкционное давление не оказало значительного воздействия на планы сотрудничества.

Глава российского Минобороны также выразил готовность продолжать совместные усилия в направлении обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

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Делегация Министерства обороны России, во главе с Сергеем Шойгу, прибыла в Иран 19 сентября для обсуждения текущей ситуации в регионе и перспектив развития оборонного сотрудничества между двумя странами.

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