CTV: Зеленский впервые с начала СВО посетит Канаду и выступит перед парламентом
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Президент Украины, Владимир Зеленский, прибудет в Канаду в четверг, 21 сентября, согласно сообщению телеканала CTV News, которое ссылается на источник власти. Уточняется, что украинский лидер выступит с речью в канадском парламенте утром 22 сентября, а затем направится в Торонто. Этот визит станет первым официальным визитом Зеленского в Канаду после начала российской специальной военной операции на Украине.
Отмечается, что на данный момент украинские власти еще не подтвердили официально данную поездку.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о своей встрече с премьер-министром Канады, Джастином Трюдо, который ранее посетил Киев 10 июня. Согласно радиостанции Radio-Canada, визит канадского премьера оставался в строгой конфиденциальности из соображений безопасности. По информации источников, ожидается, что в ходе этой важной встречи обсудят вопросы оказания помощи Украине и возможных новых санкций в отношении России.
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