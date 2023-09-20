МИД Турции объяснил действия Азербайджана в Карабахе вынужденными мерами
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МИД Турции выразил свою поддержку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе и обосновал их как неотложные меры для обеспечения безопасности на своей суверенной территории. Эту информацию распространило агентство ТАСС.
В официальном заявлении, опубликованном сегодня, 19 сентября, МИД Азербайджана объявил о начале антитеррористической операции азербайджанской армии. Главная цель операции - устранение военных элементов. В заявлении подчеркивается, что эти действия не связаны с ответом на какие-либо законные опасения, которые Азербайджан высказывал в течение почти трех лет после завершения второй карабахской войны.
Министерство также отметило, что Азербайджан вынужден был предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности на своей суверенной территории и предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе. Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о начале местных антитеррористических операций с целью предотвращения возможных инцидентов в регионе.
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