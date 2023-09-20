Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

МИД Турции объяснил действия Азербайджана в Карабахе вынужденными мерами

МИД Турции оправдал действия Азербайджана в Карабахе
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

МИД Турции выразил свою поддержку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе и обосновал их как неотложные меры для обеспечения безопасности на своей суверенной территории. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

В официальном заявлении, опубликованном сегодня, 19 сентября, МИД Азербайджана объявил о начале антитеррористической операции азербайджанской армии. Главная цель операции - устранение военных элементов. В заявлении подчеркивается, что эти действия не связаны с ответом на какие-либо законные опасения, которые Азербайджан высказывал в течение почти трех лет после завершения второй карабахской войны.

Министерство также отметило, что Азербайджан вынужден был предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности на своей суверенной территории и предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе. Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о начале местных антитеррористических операций с целью предотвращения возможных инцидентов в регионе.


рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
6
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
5
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
25
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
12
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
3
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
1
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
5
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
Нейросеть показала персонажей Игры престолов в образе детей
1
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Китай создал самый мощный суперкомпьютер на Земле и держит характеристики в тайне из-за санкций США
1
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
5
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
+
Intel будет изготавливать процессоры следующего поколения с использованием «стеклянной подложки»
1
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
2

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
89
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
119
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
16
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
6
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
+
О том, как ВМС США потратили десятки миллиардов долларов на "маленькие паршивые кораблики"
6
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
3

Сейчас обсуждают

kitava
09:08
Это скорее некий активно расходуемый запас которым можно продержать экономическую систему на плаву. Плохие симптомы это инфляция и резкое увеличение цены облуживания через ставку. Впрочем сколько они ...
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Eppius
09:06
После того как они отдадут все их можно будет взять условно голыми руками.
Германия передаст Украине десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин
Андрей Никитин
09:04
Ни в каких вооруженных конфликтах не участвовал, не сталкивался в боевых поединках, а те моменты в патрулировании и встрече с самолётами РФ можно назвать жалкими, зато лучший на планете... Ну назвать...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
kitava
09:04
Просто супер.
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
El Grechko
09:02
Юнити никогда не была рентабельной, всегда демпинговали, проедая инвестиции. Сейчас сообщили клиентам что акция закончилась. Халявщики возмущены, особенно те кто пилят фритуплей игры. Казалось бы, пов...
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
Eppius
09:02
Да плевать. Сделают другие движки.
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
Денис Куликов
08:56
Не массово, это значит ограниченная опытная серия , в качестве модернизации текущих моделей. Информация не закрытая, в английской вики лежит. МиГ-29 был на голову выше F-16 не потому что на нем стоял...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Александр
08:52
Автор устанавливает всё через анальное отверстие, т.к. ненавидит "зависимости" а потом удивляется что у него всё работает через это же отверстие и приложения падают. Забавно.
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
Евгения Маевская
08:51
Попробую разъяснить для несведущих. Госдолг, это вливания других стран в экономику страны. И пока у США экономика позволяет выплачивать этот долг, а она будет его выплачивать, без проблем, он никак не...
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
si-cat
08:46
Интересно - откуда у Дании Т-72 ?? Кто-то из "братьев" по СВД подсуетился, чтобы не светиться, или немчики перепихивают свои запасы?
Reuters: Дания передаст партию из 45 танков Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем