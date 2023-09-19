Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал причиной отчаяния Зеленского провал ВСУ
В США раскрыли причину отчаяния Зеленского

реклама

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ларри Джонсон, выразил свое мнение относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через средства массовой информации. Это мнение было высказано им в ходе интервью для YouTube-канала "Dialogue".

реклама

Джонсон предположил, что подобное заявление Зеленского можно рассматривать как признак нарастающей тревожности в украинской ситуации. Он отметил, что одной из главных причин этой тревожности является неудачное продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке страны.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация в украинском конфликте развивается крайне неудовлетворительно. Большие надежды, возлагаемые на украинское контрнаступление в борьбе с Россией, не оправдались, и Джонсон отметил, что в этом вопросе нельзя обвинять исключительно президента Зеленского.

Важно отметить, что многие американские и европейские стратеги ошиблись в своих ожиданиях, полагая, что контрнаступление ВСУ будет успешным. Этот факт был признан Джонсоном серьезной ошибкой в стратегическом анализе событий на Украине.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде

Ранее президент Зеленский рассказал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе контрнаступления, отмечая его медленный ход. Он также подчеркнул, что российские минные поля и артиллерия препятствуют продвижению украинской бронетехники на запад, и линия соприкосновения превращается в артиллерийскую дуэль.

#новости
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Глава евродипломатии Боррель: главы МИД стран Евросоюза проведут встречу в Киеве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
39
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
4
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
12
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Американский стратегический бомбардировщик B-52Н пролетел рядом с Крымом
4

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
61
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
51
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
10
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
13:07
Поэтому и не ввели)
«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами
vpoluektov
13:02
"за 10 000 рублей её отличные системы жидкостного охлаждения" Имя, сестра, имя!
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
Johan_888
12:59
О норм, такими темпами и до луков с копьями дойдут, хохлы за всю свою историю эффективно воевали только вилами и мотыгами.
Из грязи и палок – в Украине наладили выпуск дронов из фанеры, пластиковых бутылок и картона
Морячок Мурманский
12:59
вертикальные и птурщики счас поборются, у кого первая премия будет, удачи им))
Министр обороны США Остин: "Танки Abrams скоро будут сражаться за Украину"
Тruth Seеker
12:59
"После во время пресс-конференции сбежавший Кузьминов в футболке с украинским гербом рассказал о предполагаемой судьбе двух членов его экипажа, где заявил, что они не захотели сдаваться и "возможно" и...
Погибший из-за предательства Кузьминова пилот Хушбахт Турсунов рассказывал ранее о трусости первого
Анатолий Павлюшин
12:57
Нейросеть писала статью. ARC делает Интел. Но ты приписал проблемы АМД. Смешно.
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Мираж
12:57
Индусы отжигают, всё как всегда, ничего нового.
Обновление для Windows 11 22H2 вызвало сбои в работе программ, снижение производительности систем и даже BSoD
Мираж
12:55
А внутри кто сидеть будет? После "успехов" ВСУ желающих не наблюдается.
Министр обороны США Остин: "Танки Abrams скоро будут сражаться за Украину"
Мираж
12:52
Теперь понятно чем авиаконцерн антонов на украине занимается. А будет ли версия из навоза и слёз Вежливого ?
Из грязи и палок – в Украине наладили выпуск дронов из фанеры, пластиковых бутылок и картона
CTyDeHT
12:52
Больше возни
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем