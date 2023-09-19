В США раскрыли причину отчаяния Зеленского

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ларри Джонсон, выразил свое мнение относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через средства массовой информации. Это мнение было высказано им в ходе интервью для YouTube-канала "Dialogue".

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Джонсон предположил, что подобное заявление Зеленского можно рассматривать как признак нарастающей тревожности в украинской ситуации. Он отметил, что одной из главных причин этой тревожности является неудачное продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке страны.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация в украинском конфликте развивается крайне неудовлетворительно. Большие надежды, возлагаемые на украинское контрнаступление в борьбе с Россией, не оправдались, и Джонсон отметил, что в этом вопросе нельзя обвинять исключительно президента Зеленского.

Важно отметить, что многие американские и европейские стратеги ошиблись в своих ожиданиях, полагая, что контрнаступление ВСУ будет успешным. Этот факт был признан Джонсоном серьезной ошибкой в стратегическом анализе событий на Украине.

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Ранее президент Зеленский рассказал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе контрнаступления, отмечая его медленный ход. Он также подчеркнул, что российские минные поля и артиллерия препятствуют продвижению украинской бронетехники на запад, и линия соприкосновения превращается в артиллерийскую дуэль.